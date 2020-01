Según explicó, tras la salida de la empresa anterior que prestaba sus servicios en el hospital de la vecina localidad, dejó un tendal de despidos de trabajadores que se desempeñaban en la tarea de higiene hospitalaria. Y la nueva firma concesionaria tomó posesión el pasado 15 de diciembre.

"No esta claro el mecanismos de control de las empresas, no se sabe. Todos los años nos pasa lo mismo. De no reconocer a los empleados en planta permanente se gasta mucha plata en las empresas para que al final les queden debiendo a los trabajadores", se lamentó el delegado.

E indicó que permanecen sin trabajar desde hace 37 días sin trabajo y en el caso de que la empresa no cumpla con la intimación tomarán las medidas que estén a su alcance. "Lo que están haciendo con nosotros es una injusticia muy grande", agregó.

