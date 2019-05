Tevez: "Ahora que se agarre Messi, voy por su récord"

"¿Cuántos títulos tengo? (le preguntó un allegado de Boca) Son 27 mostro. Y ahora que se agarre Leo. No, va a ser imposible pero es bueno estar detrás de él”, admitió jocoso Carlitos.

Lo del ídolo azul y oro es tan grandioso que por debajo también se ubican Javier Mascherano, Alfredo Di Stéfano y Esteban Cambiasso, todos con 25 lauros. Y más atrás aún, Ángel Di María, con 22.

"Este título lo disfruto como el primero, me da placer ganar con Boca. Me tocó perder este mismo torneo dos veces y nos mataron, así que ahora lo celebro. Todo lo que gane con éste equipo va a ser especial. Por eso me siento muy feliz", destacó el futbolista que arrancó la final de la Supercopa Argentina en el banco de suplentes para ingresar en el segundo período en el cual su equipo ejerció un claro dominio sobre Central.

Uno por uno sus títulos

Boca (9): Torneo Apertura 2003, Copa Libertadores 2003, Copa Intercontinental 2003, Sudamericana 2004, Campeonato 2015, Copa Argentina 2014/15, Campeonato 2016/17, Superliga 2017/18 y Supercopa Argentina 2019.

Manchester United (6): Premier League 2007/08 y 2008/09, Community Shield 2008, Champions League 2007/08, Mundial de Clubes 2008 y Copa de la Liga Inglesa 2008/09.

Juventus (4): Serie A 2013/14 y 2014/15, Copa Italia 2014/15 y Supercopa de Italia 2013.

Manchester City (3): Premier League 2011/12, FA Cup 2010/11 y Community Shield 2012.

Corinthians (1): Brasileirao 2005.

Shanghai Shenhua (1): Copa de China 2017.

Selección Argentina (3): Sudamericano Sub 20 2003, Preolímpico Sudamericano Sub 23 2004 y los Juegos Olímpicos de Atenas 2004.

LEÉ MÁS

"Aprendan, amargos", el provocador mensaje de Benedetto a River en pleno festejo