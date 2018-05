Tevez: "No podemos desconfiar de Barrios, molesta lo que se dijo"

“Estoy molesto por lo que se dijo de la ausencia de Wilmar. Él contó qué le pasaba y que no estaba para jugar. No podemos desconfiar de Barrios y es muy respetable lo que hizo. Dijo que no estaba al cien por ciento y le dio la posibilidad a otro compañero”, señaló Tevez en declaraciones a TyC Sports.

“Wilmar es importantísimo para el plantel y el grupo, y lo seguimos queriendo”, sostuvo el delantero.Rodolfo “Royco” Ferrari, vicepresidente primero del club, fue quien cuestionó al mediocampista colombiano “por pensar más en cuidarse para estar con su selección en el Mundial, que por jugar en Boca” .

Por otro lado, el bicampeón del fútbol argentino visitará a Talleres en un amistoso que se disputará a las 20 en el Mario Alberto Kempes.