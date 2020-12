The Witcher: Henry Cavill se lesionó en el rodaje

Henry Cavill se lesionó en el rodaje de The Witcher

La producción de la segunda temporada de The Witcher ha sido muy acontecida: tuvo que parar varias veces las filmaciones por la pandemia de coronavirus, esto generó que un actor tuviera que ser reemplazado por compromisos con otros trabajo, y ahora el protagonista, Henry Cavill , se lesionó.

Henry Cavill interpreta a Geralt de Rivia , que en The Witcher es uno de los cazadores de monstruos más importantes. Según informó el medio The Sun, el actor habría tenido un accidente en pleno rodaje. Sufrió una pequeña lesión en la pierna, y suspendieron temporalmente las grabaciones.

Henry Cavill se lesionó en el rodaje de The Witcher

Según informantes, Henry Cavill “estaba en la pista de entrenamiento y se hizo algo en la pierna. De repente se levantó y claramente tenía mucho dolor. No estaba claro si le golpeó algún objeto o si fue una lesión muscular”.

Además, se conoció que The Witcher, a raíz del incidente de Henry Cavill, hubo reestructuración en el calendario. “Se cambió todo el calendario de rodaje porque no puede caminar bien. Tiene que llevar una armadura pesada en las escenas y no lo logrará con la lesión de la pierna”.

Pese a estas informaciones, una versión de Deadline indicó que la producción de The Witcher no se detendría y seguiría rodando las escenas que no requieran de la participación del artista. Esta medida fue tomada hasta que Henry Cavill logre su recuperación, y pueda regresar con normalidad a sus filmaciones.

Se espera que la nueva temporada de The Witcher se estrene en el verano estadounidense del 2021. Sin embargo, tras tantos retrasos en la producción, puede que la nueva temporada de la popular serie de Netflix llegue mucho después. Mientras tanto, Henry Cavill se recupera de su lesión para volver a su laburo en la serie.

Sinopsis de The Witcher

Narra la historia de Geralt de Rivia, un brujo mutado durante su infancia para ser más efectivo en su labor: matar monstruos por dinero. Durante sus viajes Geralt conoce a Jaskier, un trovador demasiado hablador, y a Yennefer, una hechicera.