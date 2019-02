Theresa May irá a Bruselas a "batallar por Gran Bretaña

“Cuando regrese a Bruselas para batallar por Gran Bretaña e Irlanda del Norte lo haré armada con un nuevo mandato, nuevas ideas y una renovada determinación para encontrar una solución pragmática”, aseguró la jefa de Gobierno en un artículo publicado en la edición dominical del diario The Telegraph. Sí, parece más firme que nunca. May puede viajar a Bélgica esta misma semana, según sugieren algunos medios británicos, aunque por el momento no está fijada una fecha para esa visita y los líderes comunitarios insisten en que no están abiertos a modificar el tratado que sellaron en noviembre.