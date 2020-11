Tiene once años y quiere ser la influencer neuquina de las plantas

“Hice la huerta para saber lo que consumo, para consumir menos químicos y para ahorrar un poco”, asegura con convicción y síntesis Anabella Mellado, de once años. Su pasión por la naturaleza la carga desde el año pasado, pero fue durante la cuarentena cuando decidió abrir su cuenta de Instagram para compartir sus conocimientos y convertirse en la “influencer” de las plantas y la huerta.

La visita de su abuela desde Tierra del Fuego el año pasado fue clave. Con ella aprendió los primeros conceptos y, después, siguió sola mirando videos de YouTube e Instagram. “Ella tiene un invernadero hermoso y un día dijo que podíamos armar una huerta. Estábamos haciendo la prueba de si la tierra era buena y, como no era buena, se había hecho una plaga de hormigas horrible, así que sacamos la huerta. Ahora en cuarentena me empecé a aburrir y se me vino a la mente hacerla otra vez”, contó Anabella, quien transita sexto grado en la Escuela 16, a LM Neuquén.

Anabella influencer de plantas

Así fue que la llegada de la cuarentena por la pandemia del coronavirus le regaló más tiempo para poder dedicarle a eso que tanto le apasionaba y que, solo por un tiempo, había quedado en pausa. De un día para el otro, le propuso a su mamá “ser influencers”, aunque como opción le dijo que podría hacer un perfil donde mostrar sus recetas de cocina.

“Mi parte destacada es la cocina, así que le dije ‘¡pero estarías ganando plata de mi laburo!’”, contó entre risas su mamá, Aluminé Giuliani. Aunque Anabella tuvo unos meses de producción de budines, después se volcó definitivamente a la naturaleza y empezó a vender cactus, muchos de los que había recolectado con su abuela. “Aprovechó que mucha gente está apasionada por los cactus, así que ella se armó de eso y empezó a hacer su plata así”, contó Aluminé.

Anabella influencer de plantas Claudio Espinoza

Plantó la semilla en su familia

“Debo reconocer que yo no soy ni amiga de las plantas ni amiga de los animales”, confió Aluminé con honestidad. Sin embargo, la pasión de su hija mayor -tiene otra de siete años y una bebé de un año y siete meses- le fue marcando ese rumbo y, ahora, la acompañan en su proyecto, que hasta se convirtió en una actividad familiar.

“Ella ‘cranea’ todo y nosotros la acompañamos. El papá hace la parte de carpintería, yo le pinto las macetas, ella hace todo el relleno, el trasplante de los plantines. Nos fuimos metiendo un poco más porque vimos que era algo en lo que ella se orientaba. Pero el gusto y la pasión por esto nació de ella, ella lo contagió”, contó orgullosa.

Anabella influencer de plantas La hermana de Anabella, Selene, es su mano derecha para hacer las publicaciones y videos en Instagram.

Durante la charla con LM Neuquén, su hermana Selena (7) también pidió opinar y aprovechó para plantear su disgusto con la nueva opción de Instagram para hacer videos cortos, por ser quien ayuda a Anabella a hacerlos. “A mí no me gusta hacer los reels. A mí me gusta ayudarla a plantar, a poner las plantas, a plantarlas con agua y regarlas”, reconoció la chiquita.

Las redes sociales, imprescindibles

Aunque Anabella conoció muchas cosas de las plantas a través de su abuela, la navegación por internet fue fundamental para su formación autodidacta, aunque no comparte ningún dato que antes no haya experimentado ella misma.

“Primero busco por YouTube o Instagram, hago la prueba si es que funciona y, si tengo suficiente información, lo recomiendo y lo comparto. Sino no, porque hay que compartir las cosas que sabés que le hacen bien a la huerta”, explicó con claridad.

Uno de sus últimos posteos es un tutorial para hacer fertilizante con cáscara de banana. “Lo que más me gusta es el compost porque descomponés para ayudar al planeta y reducimos residuos. Está re copado”, destacó la pequeña “Bella”, como le dicen en su casa.

Su mamá confesó que “en un principio me hacía un poco de ruido que esté a la una de la mañana viendo tutoriales de cómo germinar” pero después entendió que “está en la preadolescencia, donde muchos van por otro lado, están muy metidos con los videojuegos, entonces me pareció una vía de escape emocional bastante sana”.

Luego, al ser tan chica, la preocupación fue la exposición en las redes sociales. Y, aunque es ella misma la que genera el contenido, la cuenta está vinculada a la de su papá, quien también supervisa lo que circula por su perfil. “El tema de la exposición también es por lo dañino que es la red social, pero Anabella le buscó una orientación bastante educativa también”, destacó.

Anabella influencer de plantas Claudio Espinoza

En poco más de un mes desde la creación de la cuenta de Instagram, "La huerta de Anabella" ya recolectó 450 seguidores y pretende ir por más. También, a pedido de la gente adulta de la iglesia a la que asiste, hace pocos días se creó una cuenta de Facebook.

Aunque le preocupa un poco que sus pares la tilden “de vieja” -tal como expresa- por "hablar de plantas", ella tiene sus metas claras: “Quiero seguir porque mi objetivo es contagiar a las personas mi amor por la naturaleza y mi objetivo también es ayudar a las personas a reducir los residuos que cada uno tira a la basura”.