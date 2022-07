Tiktoker indignadísima por el precio de una sopa en Bariloche

Una tiktoker argentina viajó a San Carlos de Bariloche y, desde el increíble destino turístico de Río Negro, viene realizando una serie de videos sobre su experiencia. Si bien se mostró feliz por haber conocido la nieve y vivir una gran experiencia junto a sus amigas, hubo una que no le gustó tanto y no dudo en compartirlo. El video se hizo viral y generó opiones encontradas entre los usuarios.

"No saben lo que me acaba de pasar. Me he pedido una sopa. Miren, 1300 pesos la sopa y 500 pesos cada agua. Y no es lo peor el precio, miren lo que es la sopa: un vasito descartable con la sopita. Me quiero morir", contó la influencer con humor, mientras una amiga se reía en el fondo.