Ante el desconcierto que generó su determinación, alquien que estaba piso, pero que no ponchó la cámara, le preguntó: “¿Podés bajar un punto vos?”. “Sí, empiezo en este momento. Lo acabo de decidir”, avisó el conductor, desatando la desazón de los bailarines que no coincidieron con su apreciación.

Horas antes, Ángel de Brito había anticipado en Twitter que el Cabezón iba a sumarse al jurado. Sus seguidores pensaron que el nuevo rol del conductor era parte de una estrategia para llamar la atención y competir con Pequeña Victoria, el nuevo tanque del prime time que complicó a Showmatch en materia de rating, dejándolo en ocasiones en el cuarto lugar. Sin embargo, la nueva atribución del showman recién salió a la luz sobre el final del programa, de forma sorpresiva, tras el paso de Siciliani y Occhiato por la pista.

Tras el inesperado castigo del showman, el jurado también se mostró crítico con la propuesta de los participantes que abandonaron la pista con un puntaje bajísimo.

“Es un equipo que siempre me gusta, pero hoy no me gustó la propuesta. Pueden hacer algo mucho mejor de lo que hicieron”, señaló Ángel de Brito antes de ponerles un tres.

“¿Cuántos días ensayaron? Son dos grandes bailarines, pero no tuvieron exactitud en la música y hubo desprolijidades. No los vi en su mayor esplendor. No hubo conexión ni seguridad en la pista”, analizó Pampita, quien anoche tenía el voto secreto.

“Son un equipo muy virtuoso, pero hoy no me pasó nada. No los vi conectados ni entendí qué estaban haciendo con el cuerpo”, apuntó Florencia Peña antes de puntuarlos con un cinco.

“La letra tiene una poesía hermosa y hubo cero emoción”, sentenció Marcelo Polino y les puso un dos.

Antes de despedirse, La Chipi defendió la elección del tema, al que había presentado como un hit. Dijo que para ella lo era, porque siempre fue fanática de la agrupación que lideraba el Indio Solari. Tinelli reafirmó su postura al recalcar que no era un hit y que en todo caso tendría que haber elegido "Mi perro dinamita".

