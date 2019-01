Tini, enganchada

Y enfatizó: “Te vas a sorprender cuando te mostremos que no es el padre de Tini Stoessel a nombre de quien está la empresa Franma SA. La que tomó la franquicia del local de Maru Botana que se colgó de la luz y que Edenor denunció sobre el final de la semana pasada, es de Miguel Agustín Benítez Patané y la socia principal es Martina ‘Tini’ Stoessel”, sentenció el periodista.

“¿Por qué Franma? Porque significa Fran, que es uno de los hermanos, y Martina. La pregunta es, ¿Tini está al tanto de todo esto?”, se preguntó el conductor de Canal 9.

Por el momento, la ex integrante del jurado de La Voz Argentina no se pronunció al respecto, pero en las redes sociales bromearon sobre las últimas novedades con el hashtag #TinipagaLaLuz. “Tini Stoessel: un ser de luz”; “Tini no sólo nos ha robado con su novela pedorra Violetta sino también no paga la luz” y “Por eso son millonarios... no pagan nada”, fueron algunos de los comentarios que circularon.

Maru Botana, blanco de críticas

El drama de Maru Botana se inició el jueves, cuando desde Edenor denunciaron que un local de la marca de la cocinera estaba “colgado” del servicio eléctrico. Angustiada por esto, la conductora señaló que el negocio no le pertenece, sino que es una franquicia a cargo de Alejandro Stoessel, padre de Tini. “Nunca imaginé que mis franquiciados no se iban a ocupar de esto. Fue una mala pasada para mí y horrible para la marca”, señaló Botana en un video.