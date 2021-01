Tiró a la basura U$S 280 millones y quiere buscarlos

No es nada extraño que una persona deseche alguna caja o algún artículo olvidándose que dentro, guardaba un puchito de plata. Lo normal en estos casos, después de experimentar momentos de zozobra, es resignarse. Sin embargo, James Howells no quiere asumir su enorme descuido ya que es una fortuna lo que arrojó a la basura: en 2013, el muchacho limpió su casa y descartó un disco duro que creyó vacío. Grave error: el elemento de almacenamiento tenía 7.500 bitcoins, equivalente a 288 millones de dólares. Cuando intentó remediar dejadez, ya fue tarde y todas las bolsas de basura fueron arrojada al vertedero municipal.

Desde aquella fecha, el profesional entró en una negociación con la Municipalidad de Newport aunque por el momento, no tuvo suerte Ahora, el hombre presentó una segunda oferta que implica un pago del 25% del valor de los bitcoins, unos 72 millones de dólares, en el caso de que logre hallar la bolsa que contiene el disco. “Quisiera la oportunidad de sentarme con las personas que toman decisiones y presentarles un plan de acción”, comentó Howells, señalando que cuenta con el apoyo de un fondo de cobertura preparado para proporcionar financiación para el proyecto.

El programador explicó que en 2013, un contenedor de basura, al llenarse, recibía un número de serie antes de que fuese trasladado a una fosa y enterrado. También, se le fijaba una referencia de cuadrícula. “Así que yo podría acceder el registro del vertedero, identificar la semana en que boté el disco duro, identificar el número de serie del contenedor y luego, el lugar de referencia de cuadrícula”, detalló, inteligentemente. Y pese a los años, confía: “La caja exterior podría estar oxidada pero es posible que el disco en el interior donde se almacenan los datos todavía funcione”.

No obstante, desde el Ayuntamiento local sostuvieron que “el costo de la excavación, el almacenaje y tratamiento de los desechos podrían implicar millones de libras, sin ninguna garantía de encontrar el dispositivo o de que siga funcionando”. Además, indicaron que la extracción no es posible según las licencias vigentes y que la propia actividad podría tener un grave impacto medioambiental en la zona, motivos por los que aseguran no poder ayudarle.