El adolescente de 16 años acusado de ser partícipe secundario del tiroteo fue agredido en su celda. Su defensa pidó urgentes medidas para su protección.

Tiroteo en una escuela de Santa Fe: intentaron prender fuego la celda del cómplice del ataque

Semanas atrás se conoció la detención de un joven de 16 años de edad al ser señalado como partícipe secundario del tiroteo escolar en Santa Fe .

El brutal ataque que conmocionó a todo el país terminó con la vida de un compañero de 13 años y otros jóvenes heridos. Con la investigación en curso y el secuestro del celular del tirador, se concretó la detención del menor identificado como N.C.

Fue él quien en las últimas horas fue víctima de un violento ataque en la Unidad Penitenciaria n°2 de Las Flores en Santa Fe. Cuando se dirigía a una reunión con sus abogados, otros internos aprovecharon sus movimientos para atacarlo.

Un grupo de internos inició un foco de incendio dentro de su celda prendiendo fuego su colchón, indicaron fuentes penitenciarias. El ataque no se limitó a este foco ígneo, sino que también fue golpeado violentamente.

carcel santa fe

Para la defensa del imputado, la secuencia fue un claro intento de intimidación que pudo haber terminado en tragedia. A raíz de este episodio, pidieron que se tomen urgentes medidas de protección. El objetivo es poder preservar su integridad física y emocional.

Entre ellas, para evitar nuevos enfrentamientos con el resto de los internos, los abogados solicitaron inmediatamente su traslado a otra dependencia del Servicio Penitenciario, lejos de la ciudad de Santa Fe, y notificaron la situación a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ) de San Cristóbal.

¿Por qué hay otro adolescente vinculado al tiroteo en la escuela de Santa Fe?

La Secretaría de Gestión Institucional, Virginia Couddanes, reveló que el arresto del joven se concretó tras un operativo de vigilancia en distintas viviendas.

Según indicaron, habría estado en conocimiento del ataque perpetrado el pasado 30 de marzo en la Escuela N°40, cuando los estudiantes se disponían a cumplir con el habitual acto de izamiento de la bandera.

Es así que ahora se encuentra detenido desde el 9 de abril por disposición del juez José Alberto Boaglio, quien ordenó una prisión preventiva de 90 días.

La fiscal de Menores, Carina Gerbaldo, imputó al adolescente de 16 años como partícipe secundario de homicidio calificado y doble tentativa de homicidio calificado. Según el Ministerio Público de la Acusación (MPA), el menor habría tenido conocimiento previo del ataque y colaborado con el agresor principal.

tirador santa fe Dos menores resultaron heridos en el tiroteo de la escuela Mariano Moreno.

El tirador que mató a un compañero integra una comunidad que venera masacres escolares

La ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva reveló en conferencia de prensa este miércoles que se trató de un "caso inédito" en el país. "No es un caso aislado. No es un caso de bullying", explicó.

Acompañada del gobernador de la provincia de Santa Fe, Maximiliano Pullaro y autoridades de la Policía Federal, revelaron que se está en presencia de un hecho perteneciente a una subcultura digital integrada, en la mayoría de los casos, por niños, adolescentes y jóvenes.

El tirador era parte de la TCC (True Crime Community), una subcultura digital que reúne a personas interesadas en el análisis, la discusión y, en algunos casos extremos, la admiración o emulación de crímenes reales, especialmente aquellos que involucran ataques violentos y homicidios masivos.