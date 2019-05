Todavía no se mueve la venta de ropa de invierno

“Se está vendiendo muy poco. Aún no salen las camperas ni tampoco el resto de la ropa de invierno”, contó la vendedora.

Otra de las cuestiones que se repiten en los comercios de la zona es la venta, más económica, de productos de temporadas anteriores. Varios son los negocios que ofrecen percheros con ropa más barata. “Y esas prendas salen más”, dijo Daiana.

En otra tienda de la calle Olascoaga las camperas masculinas cuestan entre 5000 y 7000 pesos.

Yamila, vendedora de ese comercio, comentó que los precios en comparación con el año pasado no subieron mucho, sino que el dueño decidió casi mantenerlos para poder vender. También en ese comercio hay rebajas de entre 30% y 40% para prendas de temporadas anteriores.

Las cuotas que hicieron furor hasta el año pasado en los comercios ya no son habituales, sí hay financiación con tarjeta de crédito, pero con recargas. Y lo que sí volvió son los descuentos de hasta un 20% si se paga en efectivo.

“La venta está peleadísima. Se nota en toda la calle, la gente prioriza y la ropa no siempre queda entre las primeras opciones”, consideró Carlos, vendedor de otro comercio del Bajo.

En ese local también coincidieron en que las ventas están “paradas” y que aún no se vendieron camperas ni abrigos. “Además de que todo sube, tampoco nos ayuda el clima porque aún no empezó hacer mucho frío y hasta que no haga frío nadie se compra camperas”, contó Carlos.

11,85% Es la variación de precios entre enero y marzo

Corresponde al rubro indumentaria que analizó la Dirección Provincial de Estadísticas y Censos Los precios minoristas experimentaron un alza del 2,69% en el tercer mes del año.

