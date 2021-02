Todo lo que se sabe hasta ahora del femicidio de Guadalupe

Pero, ¿qué se sabe hasta ahora del femicidio de Guadalupe? En principio, se trataría de un caso resuelto. Respecto al autor del hecho, no hay dudas: fue Quintriqueo, quien tiene 32 años. Ahora bien, hay muchos detalles y datos reveladores que comenzaron a salir a la luz en las últimas horas, mientras que otros se develarán a partir de a la investigación impulsada por el Ministerio Público Fiscal.

Guadalupe tenía 20 años, era mamá y vivía en Villa La Angostura junto a Lucía, una amiga. Las dos eran víctimas de amenazas constantes por parte de sus ex parejas, por lo que ambas habían radicado denuncias al respecto, temiendo convertirse en nuevas víctimas fatales de la violencia machista. Los denunciados habían sido el propio Quintriqueo y Saúl Mellado.

Se supo que 48 horas antes del hecho, el femicida había amenazado por última vez a la víctima y le había anunciado que la iba a matar a puñaladas.

Dos días después de ese mensaje, el martes por la noche, Guadalupe se encontraba en el interior de un auto junto a quien era su actual novio. En ese momento, los sorprendió Quintriqueo, quien metió la mano por la ventanilla para subir el pestillo de la puerta y meterse en el auto, pero no lo logró. Hay testigos que dicen que iba acompañado por Mellado, aunque ese dato deberá ser comprobado en el marco de la investigación judicial.

El novio de Guadalupe, que es efectivo policial pero en ese momento no tenía el arma reglamentaria en su poder, se bajó del vehículo y se enfrentó con Quintriqueo, quien lo hirió con un cuchillo tipo carnicero, de aproximadamente 25 centímetros. Al ver la situación y tomar conciencia del peligro al que se enfrentaba, Guadalupe abrió la puerta, bajó del auto y comenzó a correr por la avenida Arrayanes, en pleno centro de Villa La Angostura. Su ex pareja la perseguía velozmente, blandiendo el cuchillo en una de sus manos. La escena dejó atónitos a muchos transeúntes que no podían creer lo que estaban presenciando. Y menos aún el trágico desenlace que tendría lugar segundos después.

La carrera de Guadalupe duró apenas 100 metros, ya que el femicida la alcanzó y la asesinó brutalmente a puñaladas, ante la mirada incrédula de testigos, muchos de ellos turistas, familias y hasta menores. Algunos intentaron intervenir, arrojando piedras, gritando y pidiendo ayuda para la víctima. Pero no hubo ningún héroe.

El femicida intentó escapar por el paseo de los Artesanos, en dirección a la Terminal de Ómnibus. Pero una pareja de policías, oriunda de Zapala, que se encontraba de vacaciones, intervino y logró reducir e inmovilizar al femicida, hasta que llegaran refuerzos.

Instantes antes, cuando ya se veía cercado y sabía que no escaparía, Quintriqueo se autoinfligió algunos cortes con el mismo cuchillo con el que había asesinado a Guadalupe. Por ese motivo, lo trasladaron al hospital de Villa La Angostura, donde permanece internado bajo custodia policial.

Respecto al supuesto cómplice, el fiscal jefe Fernando Rubio aseguró que ya lo ubicaron y que esperan que brinde declaración testimonial en las próximas horas, para tratar de arrojar algo más de luz sobre el hecho. Según lo manifestado por algunos testigos, Melleado había acordado un plan homicida con Quintriqueo para asesinar no solo a Guadalupe, sino también a Lucía, quien, por suerte, está sana y salva.