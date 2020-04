¿Todo nos parece lejano?

El “pico” que pronosticaban los especialistas pasó para más adelante, los casos crecen pero no parecen ser demasiados, y encima el clima de este otoño en Neuquén es mucho más benévolo que otros años. No llueve, no hay viento y hay días templados con sol pleno. “¿Por qué no salir un rato?”, se preguntan muchos. Y, así, salen a dar una vuelta, a caminar un poco, a comprar algo aunque no sea indispensable o lo que sea. Ayer fue el mejor ejemplo en Neuquén capital.

Hay una noticia que hace muy poco nos impactó y que debería seguir impresionándonos: lo que ocurrió en Loncopué, el pueblo donde un exceso de confianza terminó con 29 casos y dos fallecidos.

¿Será que las noticias dramáticas las olvidamos enseguida? ¿O Loncopué también nos parece que queda lejos?