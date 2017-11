"Todos los días nos preguntamos qué pasó contra Lanús"

“En River todo se magnifica. Todos queríamos ganar la Copa y el Superclásico, pero no se pudo. Ni antes éramos los mejores, ni ahora los peores”, analizó el ex Huracán.

2011 La última vez que River ganó en el Libertadores. Fue por la tercera fecha del clausura. Con gol de Mariano Pavone venció 1-0 al Rojo de visitante. Luego empató 2-2 (2012), perdió 3-0 (2015) y 1-0 (2016).

Pratto suena en Núñez

Ya empiezan a sonar nombres de delanteros en el Millo teniendo en cuenta que es uno de los puestos a reforzar tras las salidas de Alario y Driussi. Lucas Pratto, en el San Pablo, sería uno de los apuntados. “Siempre que suena mi nombre en equipos como River y Boca me genera orgullo, pero por ahora no me llamó nadie”, afirmó el Oso.