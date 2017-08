Todos tienen un plan para sumar votos en octubre

La tan mentada “nacionalización” de los comicios dejó un herido en términos relativos: el omnipresente MPN, que quedó segundo de un sello electoral que funcionó como una tromba en la Confluencia. Pero al mismo tiempo tuvo a la candidata más votada: Alma “Chani” Sapag”.

El largo camino a octubre tiene exactamente 63 días. Desde el minuto uno del lunes pasado, el partido provincial apura, públicamente, un borrón y cuenta nueva. Hacia adentro hubo pases de facturas que van de cuestionamientos a candidaturas hasta lo que algunos referentes hicieron o dejaron de hacer para el domingo pasado.

Hacia adelante tiene cómo crecer. La apuesta por la revancha electoral incluye “personalizar mucho” las elecciones del 22 de octubre. Habrá, cuentan, un trabajo casa por casa con el votante. Si un partido puede hacer esta tarea “más fina” en toda la provincia es el MPN. Ese trabajo de hormiga, para todos, será sustancial en un comicio con complejidad y premio doble: los nueve concejales de la capital y las tres bancas de diputados nacionales a disputar mediante el bochorno de dos sistemas de votación. La boleta única electrónica y la de papel son tanto un desafío para electores como para las garantías que buscan las estructuras partidarias, cabe decirlo, abofeteadas en parte en su presunta infalibilidad.

La vuelta de tuerca interna podría incluir un discurso algo más “amplio” de Chani Sapag. La defensa de “lo neuquino” necesita una marcha más para no hundirse en el abismo de la grieta nacional. La discusión de los recursos, la coparticipación federal y el Fondo del Conurbano reclamado por “Mariu” Vidal son un terreno fértil del que extraer argumentos, aunque con los límites de la buena convivencia con Nación. Nadie debería esperar que eso se repita en la campaña municipal, donde todo será más bien “áspero” y sin concesiones.

Sin tantos cambios

El entorno de Horacio Quiroga cree que puede encontrar más votos con la lógica del doble comicio. Asegura que hay un “voto transversal” que respalda a Pechi, de diferentes sectores sociales de la ciudad, que podría volcarse a David Schlereth, quien todavía no estaría lo suficientemente identificado como alfil del jefe comunal. Con el diario del lunes (pasado), festejan a pleno la decisión de unificar la elección, algo de lo que algunos no estaban tan convencidos en un primer momento. Lo cierto es que lo otro es contexto: el clima político y social, y el emparentamiento de las figuras locales como las portadoras del sello que se impuso en buena parte del país.

Los muchachos cristinistas

Unidad Ciudadana, con Darío Martínez a la cabeza, por contexto, por lo que se conjeturaba a diestra y siniestra, fue uno de los ganadores del domingo pasado. El tercer lugar, y el escenario nacional, le permiten casi cualquier expectativa hacia adelante. Distinto es que eso se traduzca en votos. El espacio cristinista buscará “consolidar” lo conseguido. “Vamos a sincerar más lo que se vota -dicen-: un país que avala o no avala un ajuste económico y que en este contexto el único que puede poner un límite es Unidad Ciudadana”. Por la inercia de la disputa nacional, se envalentonan en ampliar expectativas y sumar dos bancas para el Deliberante. Es decir, aspiran a no cometer errores gruesos y enfatizar el correlato local de la grieta. Plantearán la necesidad de diputados que no queden atados a la lógica de aliado con la que convivieron hasta acá el MPN y Macri. Ya que, sostienen, por allí no pasa la defensa de “lo neuquino”.

El MPN apuesta a personalizar la campaña. Cambiemos y Unidad Ciudadana están con el piloto automático de la grieta nacional.

¿Y Rioseco?

El líder del Frente Neuquino debe hacerse muchas preguntas. Tiene algo a favor: todos empiezan de cero. Es otro de los que se puso una vara alta: jugar a ganar para pelear el poder provincial en el 2019. Quedó cuarto, recibió un cimbronazo. Tuvo el discurso más crítico. Repartió sin respiros al “modelo” de Macri y fue duro con el MPN. Sufre, como ninguno, la unificación de la fecha de comicios definida por su ex aliado político, Quiroga. Quedó a 120 votos de Martínez. Tiene crédito abierto, pero entre los expectables es el que debe hacerse por estas horas los replanteos más profundos.

La elección en la que el MPN tiene más para ganar y perder

Por impacto, lo que prevalece hoy es el resultado de las PASO. Pero, con todo, el MPN aspira hoy a obtener una banca de diputados nacional. Es una elección que le importa pero por el clima que se desprende de ese segundo lugar, en el conteo por partidos, en la elección del domingo pasado. Es un escenario de su rival ganando en el corazón de la Confluencia (la capital), en la previa de unos comicios (de concejales) donde quiere imponerse para construir los cimientos de un hipotético acceso al sillón de intendente dos años después. Hace casi dos décadas que no lo logra, pero los principales referentes del partido anticipan que jugarán a fondo para poder desembarcar en el municipio, toda vez que el cuatro veces intendente Horacio Quiroga está impedido de postularse nuevamente. La ciudad está atravesada por esta disputa: hay millones en obra pública de uno y otro lado y los cruces entre ambos sectores son parte de la normalidad. Nadie está diciendo que la elección de diputados nacionales no le interese al MPN. Sólo que el partido más trascendente, donde tiene más para peder y para ganar, porque así se encargó de plasmarlo con aspiraciones, es en la capital. No por nada definió que su lista de concejales la encabece un ministro.