Tomaba clases por Zoom y su mamá apareció desnuda

La clase en la escuela primaria en Estados Unidos ya había empezado con problemas para la maestra. Es que en el inicio del video se ve a la profesora llamándole la atención a un estudiante que se encontraba dormido. En ese momento, otro pequeño observa algo detrás de él. Es su mamá, que aparece totalmente desnuda buscando algo en la habitación en la que el niño tomaba la clase virtual.

“Oh, Dios mío, ¿Quién es esa que está ahí atrás desnuda?”, dice la aterrorizada profesora, mientras le pide al alumno que apague la cámara, pero el niño no sabe cómo reaccionar y queda en shock. La mujer, al escuchar los gritos de la maestra y percatarse de que la estaban viendo, sale rápidamente de escena. Pero ya era tarde: la habían visto todos, y para peor, el percance había quedado grabado.

Grin and BARE it! Mom walks by son's Zoom class naked