Tomar más agua de la necesaria es un peligro

Un estudio de la Universidad de Monash (Australia) demostró que el cerebro tiene un mecanismo de defensa que se activa cuando se detecta que está ingiriendo más líquido del necesario. La investigación australiana consistió en registrar, mediante resonancia magnética, la actividad cerebral y el esfuerzo que implicaba beber agua en dos situaciones: con sed, después de hacer ejercicio intenso, y sin sed, después de haber consumido previamente grandes cantidades de agua. Las pruebas cerebrales de la universidad australiana observaron, sin embargo, que en los casos del consumo excesivo, se efectuaba una hiperactividad prefrontal asociada a la inhibición del reflejo de deglución. Es decir, se producía la sensación de “cerrarse la garganta” y costaba hasta tres veces más esfuerzo tragar el líquido. El problema, no obstante, es que en ocasiones una persona no atienda la sensación de saciedad y siga hidratando su cuerpo, a pesar de que no lo necesite.

“Desde el punto de vista cardiocirculatorio, beber más agua de la recomendada no debería suponer un problema grave porque el cuerpo la filtra y elimina. No conozco patologías por sobrehidratación, salvo los casos graves de atletas y deportistas de élite que, si beben en exceso, sí pueden sufrir fracaso cardiovascular”, explicó el profesor e investigador español Luis Serra Majem.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria recomendó durante muchos años beber dos litros y medio de agua a diario. No importa si una persona sale a correr dos veces por semana o si es un deportista de elite, la idea de respetar este número cautivó a muchos que deseaban bajar de peso, sin contemplar que sobrehidratarse también puede ser un problema. “Se dieron casos de atletas de maratón a los que se les recomendó sobrehidratarse y han fallecido, en ciertas circunstancias, por beber agua muy por encima de sus necesidades. En el estudio, por primera vez, comprobamos el esfuerzo que hacemos cuando bebemos en exceso, lo que significa que tenemos que superar algún tipo de resistencia cerebral”, describió Michael Farrell, científico y coordinador de la investigación.

Un estudio en Australia comprobó que el exceso de agua puede castigar especialmente a los riñones.

Hay que beber lo que el cuerpo pida

Hace algunos años, la doctora Margaret McCartney, oriunda de Glasgow (Escocia), sostuvo que la histórica recomendación médica de tomar ocho vasos de agua diariamente es una “total insensatez”. Fue una de las primeras voces en oponerse a esa costumbre. “Si simplemente hacemos lo que nuestro cuerpo nos exige, probablemente lo haremos bien. Tenemos que beber según la sed que tengamos, en lugar de hacerlo por un calendario elaborado”, concluyó Michael Farrell, científico y coordinador de la investigación llevada a cabo por un equipo de la Universidad de Monash.