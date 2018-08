Así lo anticipó ayer el presidente del Concejo, Guillermo Monzani, quien anticipó que esta semana se debatirá el caso en la comisión de obras públicas.

“Hay pedidos que tienen veinte años. El avance sobre estas tierras no provoca un perjuicio al resto de las personas, no fue sobre una calle o un espacio verde. Por ejemplo, es el frente de una casa de seis metros, y se avanzó un metro en tierras que no le pertenecen al propietario”, describió el concejal de Cambiemos, un histórico del quiroguismo en la capital.

Monzani afirmó que la mayoría de los barrios donde sucedió están hacia el norte de la capital: Terrazas del Neuquén, Alta Barda, 14 de Octubre son algunos de los barrios con más expedientes acumulados.

La idea es dar una solución, dijo Monzani, “para estos casos en los que se ha constatado que hay gente que no sabía lo que estaba haciendo, que está comprobado que no hubo una intencionalidad y que están dispuestos a pagar por esas porciones de terreno”.

tomas Sebastián Fariña Petersen

El año pasado el Concejo aprobó una ordenanza para personas que habían avanzado sobre mayores superficies de tierra, sobre las que existe sospecha de que lo habían hecho aun a sabiendas de que eran tierras públicas.

Así proliferaron quinchos y piletas en lugares que estaban pensados como parte de una calle o un espacio verde.

Tal es así que una ordenanza estableció las penalizaciones económicas para quienes habían protagonizado el avance sobre la tierra fiscal.

No es el caso de quienes se quedaron con pequeñas porciones, para quienes ahora se abre la chance de poder comprar la parcela de la que se apropiaron, si se determina que fue sin intencionalidad de ocasionar el perjuicio.

Concejales les tiran un centro a vecinos para que puedan ampliar sus viviendas

La comisión de Obras Públicas del Concejo Deliberante tratará hoy el pedido de vecinos de Valentina Sur para modificar los indicadores urbanísticos. Concretamente, se beneficiarían a propietarios de la urbanización Bosch. “La modificación surge por un pedido que nos hicieron en un recorrido en el barrio para poder construir sobre la medianera. Algo que por el indicador que rige hoy no se puede hacer. Es para que puedan ampliar sus viviendas”, explicó el presidente de la comisión de Obras Públicas, Mario Lara, quien dijo que si el tema tiene despacho en la comisión de Obras Públicas, podría tratarse el jueves en la sesión del Concejo Deliberante.

