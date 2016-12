Tomó soda cáustica y no puede ni hablar

Inglaterra.- Una madre teme que su hijo nunca vuelva a hablar después de que bebiera limpiador de cañerías en un supermercado cuando ella se descuidó mientras hacía las compras. Ayman Faisal estaba atado en su cochecito cuando su mamá, Saira, se distrajo. El niño, por entonces de sólo 2 años, extendió la mano, tomó la botella de un estante accesible para un bebé como él, la abrió y la ingirió, cambiando su vida para siempre.

El limpiador contenía soda cáustica, sustancia le causó graves quemaduras en la boca, las vías respiratorias, el esófago y el estómago. Ayman luchó por su vida en la sala de cuidados intensivos de un hospital de Manchester.

Ahora, a los 6 años, el niño no puede hablar y tiene que ser alimentado a través de un tubo en el estómago. Su familia ha demandado a la tienda, Safa Supertienda en Moss Side, Manchester, y al fabricante del limpiador de cañerías.

Su madre afirmó al diario Manchester Evening Post que la botella parecía tener una tapa de bloqueo para niños, pero no funcionó y el niño sólo la desenroscó para beber el contenido. “Fue un segundo, pero cuando me di vuelta vi que sus labios se habían puesto morados y le salía sangre de la boca. No sabía lo que era o lo que había sucedido en un primer momento, sólo sabía que era algo malo”, se lamentó Saira.

Daños: Fueron tantas las lesiones causadas a su cuerpo, que el nene se alimenta por un tubo.