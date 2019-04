Tomó una bala de Malvinas y fue multado

Las autoridades detectaron que el correntino, oriundo de Curuzú Cuatiá , llevaba una munición de siete milímetros en su valija, por lo que fue detenido. Los miembros de la Asamblea Legislativa encontraron culpable a Ujhelly por una falta que está regulada por la Ordenanza de Armas de Fuego y Municiones de 1987 y fue multado por un juzgado de faltas a pagar £650 (más de US$ 850), más gastos de fiscalía establecidos en £150 (casi US$ 200). “Fue una bala muy cara. Me acusaron de tenencia de munición de guerra. El fiscal de las islas se portó bien y manifestó que yo no era alguien peligroso”, comentó Ujhelly.

“La ley es para todas las nacionalidades, sea británico o argentino”, enfatizó Barry Elsby, el consejero británico de las Malvinas. “No fue un error, admitió que juntó estas balas muy antiguas y posiblemente inestables y las puso en un maletín con el que intentó tomar el avión”, señaló.