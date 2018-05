Trabajadores de CBS bloquean el tránsito en Casa de Gobierno

Se trata del reclamo que llevan adelante dos sindicatos, uno ya bloquea desde las 7 el tránsito en las calles Belgrano y Santiago del Estero y el otro analiza apostarse en la sede gubernamental para que el Gobierno cancele la deuda con la empresa.

"Es una cadena, si el Gobierno, en particular el Consejo Provincial de Educación (CPE) no le paga a la empresa, la empresa no nos paga a nosotros. De no hacerlo este mes, el próximo directamente ya no lo vamos a cobrar", sostuvo a LM Neuquén Juan Betti, vocero de los empleados por Asociación de Trabajadores de Seguridad de Neuquén (ATSN).

Betti dijo que ante el reclamo que le hicieron a la empresa por la falta de pago, le indicaron que el CPE les debía por tareas de vigilancia en las escuelas los meses de enero, febrero, marzo y abril.

"Sólo cobran los que hacen vigilancia a privados pero la mayoría de las escuelas no tiene vigilancia, salvo algunos compañeros que no se adhieren por no estar sindicalizados", indicó.

