Trabajadores golondrinas: están varados, amontonados y sin trabajo en chacras de la región

Piden ayuda para volver a sus provincias de origen, en el norte del país, pero todavía no han recibido ninguna mano que los auxilie. “Mandaron a buscar a los turistas que se fueron de vacaciones al exterior… por qué no nos pueden mandar un colectivo a nosotros”, reclamaron algunos ‘golondrinas’ a través de las redes.

En la localidad de Cervantes existe un grupo de casi una docena de trabajadores, de Tucumán y Concordia, que terminó en forma anticipada con las tareas de temporada y ahora se encuentran sin posibilidades de retornar.

"Llegamos el 16 de enero a trabajar, cumplimos, mandamos dinero a nuestras familias que necesitan y ahora nos agarró todo esto, nos terminaron antes el trabajo y no sabemos qué hacer. Habíamos guardado para el pasaje de vuelta, pero como no conseguimos colectivos tuvimos que alquilar algo por unos días, pagarnos la comida y no sabemos hasta cuándo vamos a poder seguir así", contó Néstor Guzmán, trabajador tucumano.

Sostuvo que no pudieron contactarse con ningún referente gremial rural Uatre, tampoco nadie se acercó a las chacras, ni autoridades locales.

"Tenemos miedo de salir, tratamos de cuidarnos entre nosotros y no salir porque está la cuarentena y ¿qué pasa si nos encuentran y nos cargan presos?".

Los reclamos, junto con fotos y videos se replican en las redes sociales, no solo de trabajadores de localidades rionegrinas, sino también de otros de Neuquén.

Jorge Luis, otro tucumano que trabaja en Plottier junto a sus compañeros, relató la misma situación, las penurias que atraviesan y requirió ayuda de los gobernantes de Tucumán y del presidente Alberto Fernández.

Todos piden ayuda para regresar a sus provincias de origen, en medio de las estrictas condiciones impuestas por el gobierno nacional de aislamiento social y preventivo obligatorio.

"Somos muchísimos los que quedamos todavía. Queremos que el gobierno de Tucumán", señalaron Néstor y Sebastián Guzmán, "nos dé una ayuda y podamos pasar la cuarentena con nuestras familias".

En dos piezas conviven y duermen 11 personas, contaron, en una casita en Cervantes. “El patrón nos alquiló una casa por algunos días, pero tenemos que irnos…”, lamentaron.

"Nosotros estamos en provincia de Río Negro sólo queremos decirle al señor gobernador Juan Manzur que tome cartas en el asunto, así como mandó a traer gente de otros países que se fueron de vacaciones y nosotros q venimos a trabajar también podría mandar el colectivo para hacernos volver con nuestra familia para cumplir la cuarentena. Acá estamos sin trabajo hace más de una semana, somos de Tucumán", postearon en la red FB y rápidamente el mensaje se multiplicó. Este es su número, mencionaron, para que alguna autoridad se comunique y pueda ayudarlos: 2984786143.

Repudio

El Partido Obrero se sumó al reclamo: "repudiamos el abandono de los y las trabajadoras, y exigimos que, en este cuadro que se agudiza producto del coronavirus, el Estado nacional, y los provinciales de Río Negro, de Neuquén y de Tucumán salgan a solucionar esta situación. Convocamos a todo el movimiento obrero ocupado y desocupado del país a rodear de solidaridad a los y las trabajadoras rurales abandonados por el Estado, la patronal y la Uatre y difundan la denuncia.