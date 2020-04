La mujer, que prefirió reservar su identidad, señaló que los horarios que tienen son de 8 horas pero a veces cumplen 16 horas, sin contar el tiempo de traslado. Dijo que los horarios de enfermería son de 6 a 14, de 14 a 22 y de 22 a 6 que se llevan a cabo de forma rotativa.

“La mayoría que trabaja en Salud, Policía o Bomberos, cuando llegas a casa necesitas tener un poco de tranquilidad. Cuando regreso a mi casa me encuentro con que gente que no trabaja y no le importa. En reiteradas oportunidades me acerqué a pedirles por favor que bajaran el volumen y se te enojan”, comentó a LMN la enfermera que reside en la zona oeste de Centenario, situación que padecen trabajadores en otras ciudades.

Aseguró que colegas pasan por la misma situación, sin importar el lugar de residencia. “Hablando con otra enfermera me contó que se le hace difícil conciliar el sueño porque también padece a vecinos que producen ruidos o escuchan música fuerte todo el día en Plottier. No es de un lugar en particular, pasa en todos lados”, agregó la enfermera.

Si bien sostuvo que está al tanto de la existencia de una ordenanza lo que menos quiere es alterar el bajo perfil que tiene y mantener los menos roces posibles. “Hay una normativa pero lamentablemente hay gente que no respeta y no tiene conducta ni educación para hacerlo”, agregó.

Dijo que, en general el personal de Salud vive una situación de agobio similar. “Si le tengo que poner una fecha de inicio, diría que es desde el inicio de la cuarentena. No soy la única que lo padece entre los colegas”, se lamentó la enfermera al tiempo que pidió tanto a los ciudadanos como a las autoridades que “Cuiden a los que te están cuidando”.

LEÉ MÁS

Panorama Covid-19: se extiende la obligación del uso de protectores faciales

EPAS: seis barrios afectados por la rotura de un acueducto

Municipales ayudarán con los mandados a los abuelos

Neuquén: más del 40% de los casos están en Loncopué y Las Lajas