Traición y bajonazo

Fanática de la música del Pepo, Oliva asistió a varios de sus shows incluso con el astro del fútbol. Sin embargo, hace unos días se la vio sola en un recinto vip de un boliche donde el cantante tocó con su banda.

En el panel indicaron que el cumbiero teme que Maradona le declare la guerra cuando se entere que tiene un romance con Rocío, ya que en agosto él lo conoció personalmente, se sacaron fotos y hasta se dieron un pico en un clima de amistad.

Aún no está claro cuál es el status oficial de la relación de Maradona con Oliva, ya que si bien se cree que están distanciados, podría tratarse de una ruptura pasajera. Por su parte, el Pepo está separado de su mujer, Josefina Cuneo, con quien llevaba dos años de matrimonio.

Sin contacto: Diego no tiene el mejor ánimo dada la crisis con Rocío y la falta de contacto con sus hijas.

Preocupación

El Diez está recluido en su casa de Nordelta, acompañado por sus hermanas y su hijo Diego Jr., que llegó de Italia para visitar a su padre. En Intrusos contaron que Diego está “deprimido” por algunos malestares físicos y también por la distancia con Rocío y sus dos hijas, Dalma y Gianinna, que se alinearon con su mamá, Claudia Villafañe, en la batalla judicial.

Furiosa con la biopic del Diez Claudia Villafañe contó que va a iniciar acciones legales para impedir el lanzamiento de la serie biográfica de Diego Maradona que prepara Amazon con Nicolás Goldschmidt, Nazareno Casero, Juan Palomino, Laura Esquivel y Julieta Cardinali como protagonistas. “Ellos quieren contar una historia que no sé si es la que yo viví. Si van a buscar información en un lugar donde no la tienen que buscar y van a mostrar una Claudia que no es, yo no lo voy a permitir”, dijo.