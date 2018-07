Tránsito: en la ciudad hay dos víctimas fatales al mes

La especialista resaltó que las principales causas de las fatalidades que se dan en el ámbito urbano se deben al consumo de alcohol de los conductores, excesos de velocidad y a la falta de uso del cinturón de seguridad.

La médica del SIEN resaltó el trabajo que lleva adelante la Municipalidad en materia de prevención y control, aunque aclaró que los esfuerzos no alcanzan para hacer entrar en razón a los automovilistas.

Ambulancia SIEN

“Falta un castigo más severo contra los que consumieron alcohol y producen accidentes porque si no la gente no siente el peso de la Ley. No le importa conducir luego de haber bebido alcohol porque las multas son bajas y las penas también”, sostuvo.

Ortiz Luna consideró que los choques en los caminos del interior de la provincia cayeron notablemente desde que el Ejecutivo provincial comenzó con el Operativo Nieve, que apunta a reducir la cantidad de accidentes al aconsejar a los turistas sobre seguridad vial y fiscalizar el tránsito.

p03-f01-autos-marea-transito.jpg

“Incorporaron la Ruta 237, que es la que va desde Picún Leufú a Piedra del Águila, que es fundamental porque es un punto donde suele haber fatalidades. Desde el momento en el que se implementó, a principios de julios, no hubo eventos fatales en esa vía”, precisó.

Agregó que los efectos se replicaron en la Ruta 22, donde también hicieron importantes trabajos de prevención a lo largo de su traza, aunque resaltó que hubo algunos despistes y vuelcos aislados que no contaron con víctimas fatales.

“Todos los organismos del Estado tienen que aportar para evitar que ocurran accidentes de tránsito no sólo en la ciudad, sino también en la provincia”, dijo Luciana Ortiz Luna, titular del SIEN.

SFP_Operativo Radar Transito municipal (11).JPG

Cierre de caminos

Además, señaló que las condiciones meteorológicas forzaron a las autoridades a cerraron varios caminos, lo que favoreció la reducción de la tasa de choques.

“Todo esto es por las acciones de prevención y la eficacia de los organismos gubernamentales, los que hicieron que tengamos resultados 100 por ciento buenos, ya que casi no tuvimos muertes”, manifestó.

Como contraparte, en las vías donde el Estado no estuvo presente con controles, sí hubo personas fallecidas. Tal es el caso de las rutas 40 y 7, que registraron una importante cantidad de accidentes mortales.

Puntualizó que las principales causas son las maniobras de sobre paso, donde prima el exceso de velocidad y no se usa el cinturón de seguridad.

Tránsito, Neuquén Sebastian Fariña Petersen

En motos hay menos casos

Luciana Ortiz Luna indicó a LM Neuquén que la mayoría de las víctimas que se registran por estas épocas corresponden a ocupantes de automotores, ya que la tasa de accidentes de motos baja considerablemente durante el invierno.

La especialista señaló que por las particularidades climáticas de la Patagonia, en esta época del año circulan menos motociclistas por las calles. “Como se forma hielo en las calzadas, también circulan con más cuidado y usan casco por el frío, lo que ha producido que la conflictividad haya bajado con estos vehículos”, explicó.

Sostuvo que, en lo que va del año, no registraron víctimas fatales en accidentes de motos.

