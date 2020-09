Transmitirá en vivo su sufrida muerte porque le niegan la eutanasia

Un hombre que sufre una enfermedad terminal le pidió al presidente de Francia, Emmanuel Macrón, que le permita tener una muerte digna. Para ello, le escribió para que autorizara a los médicos a que le den una sedación profunda que lo ayude a morir, pero la eutanasia en este país está prohibida, por lo que Macron le contestó que no podía. Entonces, Alain Cocq decidió que a partir de hoy transmitirá en directo, a través de Facebook, su lenta y sufrida muerte.

Cocq abandonará por completo los tratamientos que lo mantienen vivo aunque, como él mismo explica, lo suyo hace rato que no es vida. “Decidí decir basta”, dijo este hombre de 57 años, quien sufre desde hace 34 una extraña patología que hace que las paredes de sus arterias se peguen. Esto le provoca isquemias (insuficiencia de la circulación sanguínea en un tejido o un órgano) que lo llevaron a sufrir una parálisis casi total.

Debido a esto, el hombre sufre una surte de descargas eléctricas cada dos o tres segundos las que le producen un intenso y continuo dolor. “Mis intestinos se vacían en una bolsa. Mi vejiga se vacía en una bolsa. No puedo alimentarme, así que me ceban como a un ganso, con un tubo en el estómago. Ya no tengo una vida digna”, contó.

Sin embargo, a pesar de la contundencia de sus argumentos, Macron no permitirá que lo ayuden a morir, “a partir en paz”, como el propio Cocq le escribió. “Puesto que no estoy por encima de la ley, no puedo acceder a su demanda”, contestó el presidente, aunque se mostró empático diciéndole que “con emoción, respeto su iniciativa”. Cocq dejará de hidratarse y alimentarse con el fin de “mostrar a los franceses lo que es la agonía impuesta por la ley”.