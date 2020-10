Tras 20 horas varada en la ruta, logró internar a su hijo en Neuquén

En la salita del pueblo le dijeron que al nene, que estaba desde marzo en la casa de sus abuelos, lo llevaran a que "le curen el empacho y le den un té de boldo". Y agregó: "A eso de las 5 de la tarde, mi papá me dice que el nene se seguía sintiendo mal y lo llevó hasta el hospital de 25 de mayo", narró. Al enterarse de que la situación era grave, decidió agarrar el auto, tramitar el permiso nacional e ir al reencuentro.

La habilitación le llegó cuando ya "estaba en ruta". "A las 7 de la tarde (del lunes) ya estaba en el límite y me encuentro con la Policía caminera que no me deja avanzar porque no tengo la habilitación para ingresar a la provincia de La Pampa. Supuestamente este permiso tarda entre 3 a 7 días en aprobarse porque lo hace el comité de Crisis de 25 de mayo", narró.

Desde ese momento, se instaló en el control policial a exigir que alguien la escuche o le den una respuesta. "Traté de hablar con el Comisario o el Intendente, pero todos me dicen que el Comité de Crisis o la gente de Salud son las personas que me tienen que autorizar a ingresar", indicó, tras deslizar otra posible solución: "Mi obra social está en condiciones de mandar una ambulancia para buscarlo y llevarlo. Pero no me daba muchas opciones".

En medio de la desesperación de esta madre y después de casi un día sin respuesta, la situación fue reflejada por Radio Génesis este martes cerca del mediodía. "Nadie me puede decir cómo está mi hijo. Me piden que si quiero entrar, tengo que hacer una aislamiento de 14 días en 25 de Mayo sin poder ver a mi hijo. Pedí que me hagan análisis de COVID, pero me dijeron que no. Que a pesar de que me de negativo tengo que hacer 14 días de aislamiento sin poder verlo", contó la mujer al medio pampeano.

Radio genesis 25 on Facebook Watch MUJER DE CENTENARIO ESTA VARADA HACE 24 HS EN PUENTE DIQUE Y NO LA DEJAN INGRESAR A 25 DE MAYO A VER SU HIJO QUÉ ESTÁ INTERNADO EN EL HOSPITAL JORGE AHUAD Posted by Radio genesis 25 on Tuesday, October 13, 2020

Tras finalizar la entrevista, Emilia se enteró que a su hijo lo "iba a evaluar una cirujana". "Nadie sabía por qué, ya que en teoría el nene solo tenía un empacho", agregó sobre la desesperante situación.

"A las 3 de la tarde aparece un vehículo y me entregan a mi hijo con fiebre en medio de la caminera y sin poder bajarme del auto porque venía de una zona de contiagos", dijo indignada Emilia, quien salió con su hijo a toda velocidad hacia la Capital neuquina.

"A eso de las 17 llegué y lo internaron acá. Ahora le van a hacer otra vez los estudios de sangre, para descartar si tiene o determinar qué le pasó", relató a LMN entre la angustia y el nerviosismo que debió padecer en las últimas horas.

Si bien el cuadro de salud del niño de 6 años es "reservado", Emilia logró traer a su hijo a un centro de salud "apropiado" y le dieron la atención que en 25 de Mayo "no se dignaron". "Ojalá solo sea el mal momento y que a mi hijo no le pase nada", concluyó.