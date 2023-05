Durante la primera quincena, los consumidores acostumbran a pagar en efectivo; y la otra mitad del mes la tarjetean. Sin embargo, el presidente de Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén, Carlos Pinto, advirtió que ya no existe una diferencia tajante. Es más, consideró que muchas personas ya migraron a la tarjeta de crédito, con el fin de mitigar de alguna manera el impacto de la inflación.

¿Cómo repercute este incremento en la cadena productiva y en los bolsillos de los consumidores? Seguramente, con otros aumentos por efecto cascada.

En abril, el nivel general del Índice de Precios al Consumidor registró un alza del 8,4 por ciento, y algunos agoreros vaticinan que mayo superará ese porcentaje.

SFP Aumento nafta combustible (2).JPG Sebastian Fariña Petersen

En ese contexto, Pinto consideró que los combustibles están aumentando mes a mes en un pequeño porcentaje. "Comparado con el resto de las cosas, cuando tenemos una inflación anual de más de 100%, y tenemos un incremento en los combustibles que no llega al 50%, se hace una diferencia importante. Puede ayudar al bolsillo de la gente, pero no soluciona nada. Y por más que congelen el precio, el resto de las cosas sigue aumentado vertiginosamente", expresó, en declaraciones periodísticas.

Fue muy crítico de todas las medidas que toma el gobierno nacional. Dijo que "son para la tribuna". Es decir, que no hay medidas de fondo. "Yo no soy ningún economista, pero las cosas que realmente pueden hacer diferencia -como el gasto público- en los números finales, esas no se tocan", indicó.

Aumento de combustible nafta (7).jpg Claudio Espinoza

Comentó también que es imposible fijar un precio, cuando el el valor del petróleo se rige a nivel internacional; y con una economía que acumula 15 tipos de cambio diferentes. "El precio del combustible siempre fue de un dólar o un dólar con diez centavos. El problema, señaló Pinto, es qué dólar tomás como referencia. Si el dólar oficial, el blue o qué.

"Tenemos una economía ficticia, no hay parámetro, está muy complicada la situación", cerró el referente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Río Negro y Neuquén.