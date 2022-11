Tras el tsunami: ¿Quiénes siguen y quiénes no en JxC en Neuquén?

Juntos por el Cambio ( JxC ) juega a contrarreloj en un año que se termina. A esta altura, aún no puede consolidar una fórmula electoral de cara al 2023, en medio de una fragmentación interna, por la salida del periodista Carlos Eguía que se fue con el libertario Javier Milei . La centralidad está puesta en el juego que proponen Marcos Koopmann, candidato del MPN, y Rolando Figueroa, con un armado por fuera del partido provincial.

Pablo Cervi es hasta ahora el único candidato confirmado oficialmente dentro de ese espacio. Está avalado por la UCR, uno de los cuatro partidos que componen la alianza de JxC y, por ahora, no asoman competidores formalizados. No obstante, aún no se conoce el o la candidata a vicegobernadora que lo acompañará por esa alianza.