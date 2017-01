El titular del Sindicato Petrolero, Guillermo Pereyra, adelantó esta tarde que el acuerdo petrolero se discutirá dentro de 15 días más ya que aún falta afinar detalles como el nuevo precio del gas y las garantías de inversión de las empresas en la cuenca neuquina.

Eso fue lo que se consensuó hace unas horas en Buenos Aires, en el Ministerio de Trabajo de la Nación que conduce Jorge Triaca. El próximo jueves también volverán a reunirse para tratar, entre otras cosas, los despidos de YPF por la baja de 33 equipos ociosos.

“La conciliación se prorrogó por 15 días más, fue voluntaria, que tiene el mismo alcance que la obligatoria”, dijo el sindicalista a LM Neuquén.

Informó que “hay que cerrar todavía el acuerdo, la cantidad de equipos que van a poner las empresas, el precio del gas, no queremos dejar ningún cabo suelto, sino que queremos dar un acuerdo general para dar credibilidad y estabilidad”, dijo.

Pereyra manifestó que “están comprometidos subir 12 equipos” de los 33 que bajó la petrolera nacional y que la semana que viene se discutirá el subsidio de unos 20 mil pesos para los trabajadores despedidos por la reducción de costos de YPF.

Sobre Schlumberger

Por los despidos de Schumberger, dijo que el conflicto no tuvo como eje al sindicato. “Le planteamos situaciones de los compañeros que fueron despedidos de Halliburton y Schlumberger, pero bueno, las empresas nos dijeron que no es un conflicto del sindicato no tuvo ninguna participación, las empresas interpretan como una violación de parte de un grupo de trabajadores”, dijo Pereyra.

Explicó que hay un acuerdo vigente homologado el 20 de octubre de este año en el que se eliminan las “horas taxi” a los yacimientos. Los trabajadores cobraron los sueldos con un recorte de un 40% sin computar esas horas, algo que generó una “rebelión” de parte de un grupo de 150 personas.