Tras la victoria de Figueroa, Ortiz Luna avisó que podría ser ministra de Salud

"En lo personal siento la tranquilidad de poder demostrarle a mi hijo y a las generaciones que siguen lo que implica el esfuerzo, el trabajo, la dedicación, el estudio. Cuando a mi me sacan del SIEN en el 2020, que me arrancan de esa manera tan obscena, tenía la sensación de que a mi hijo no le podía decir que en esta provincia valía estudiar y romperse el alma trabajando porque no lo iban a valorar. De alguna forma, ahora reivindiqué eso con los neuquinos que nos eligieron. De lo contrario, la imagen que le vamos a dar a las futuras generaciones es que se tienen que subordinar a las amenazas, a las presiones y manejos mafiosos y que da lo mismo que trabajar y esforzarse que no hacerlo. Así que para mi eso fue un logro más que importante", enfatizó.

Criticas a la actual conducción del SIEN

Ortiz Luna fue apartada del SIEN en julio del 2020, luego de que saliera a la luz que 17 trabajadores habían sido contagiados de coronavirus y de que la titular del dispositivo cuestionara públicamente a la gestión gobernamental por la falta de camas y otros aspectos en los hospitales neuquinos durante la pandemia.

En su momento, la ministra de Salud, Andrea Peve, justificó la desvinculación al manifestar que se registraron "irregularidades" por parte de Ortiz Luna en la gestión del SIEN. "En la Provincia ya se había organizado un esquema de atención que luego se modificó con los tres polos de atención, para lo que se había establecido la incorporación de más camas de terapia intensiva y por ende de respiradores y también cánulas de alto flujo", agregó la funcionaria en esa ocasión.

"Desde que me sacaron hasta ahora dije que iba a recuperar a mi hijo no humano porque el SIEN fue creado para ayudar a la gente. Todos los días me preguntan: 'doctora, ¿cuándo volvés?'. La actividad legislativa es compatible con ser médico. Mi sueño es, si estoy en la Legislatura, hacer una guardia por semana o cada dos semanas y volver al SIEN, a las ambulancias", remarcó Ortíz Luna en diálogo con LMN. No obstante, aclaró que hoy su lugar no es estar al frente de ese espacio.

"Hay que definir quien queda. Lo importante es que sea un médico especialista en emergencias y que sea electo por concurso. En este momento la ley del SIEN se está incumpliendo y es bien clara: dice que el titular tiene que ser un médico emergentólogo. La doctora (Luciana) Obregón no lo es", sentenció.

"Frente al SIEN tiene que haber una persona que quiera realmente trabajar ahí, que sienta la emergencia, que esté especializado y que tenga amor por la gente, por ayudar. Que no sea una persona que haya aceptado un cargo de la manera que se aceptó. Antes de que existiera el SIEN, mi antecesor falleció y el mismo pidió que yo siguiera en su lugar", esgrimió haciendo referencia al doctor Manuel Ribera, ex coordinador de emergencias sanitarias.

"Por otro lado, uno de los choferes que tiene un antecedente de robo de neumáticos del SIEN - que ya fue condenado y sumariado-, está quedando en la conducción operativa", dijo al mencionar a Elio Márquez. "Por supuesto, es el esposo de Luciana Obregón, la actual titular del SIEN. Fijense las cosas que hay que reconstruir para que el SIEN sea un ejemplo de personas de bien que trabajan para la gente", exclamó indignada.

¿Estará al frente de la cartera de Salud?

Una de las preguntas obligadas para la diputada electa es si hay posibilidades de que ocupe un lugar en el gabinete de Rolando Figueroa, en especial, en el Ministerio de Salud. La pregunta es obligada no solo por su trayectoria, sino por su discurso, enfocado mejorar la atención de emergencias sanitarias.

"Yo apunto a que Neuquén tenga un sistema único e integrado de emergencias donde Policía, Bomberos y Seguridad Vial confluyan en un mismo lugar, para que las personas pidan ayuda", dijo al hablar sobre los temas en los que concentrará esfuerzos.

"Otro objetivo en emergencias es terminar de cubrir toda la provincia con personal capacitado. Armar la red de traslado de pacientes críticos con un helicóptero en Zapala y otro en Neuquén, avión sanitario específico para esa tarea y motos de nieve -si fuera necesario- en los lugares que quedan aislados. Es importante lograr una conectividad completa para que hasta el último poblador de Neuquén pueda tener asistencia - por ejemplo- con telemedicina. Esto no solo en emergencias, sino también en cualquier situación de salud. Y que los agentes sanitarios, a quienes hay que reivindicar y fortalecerlos, tengan comunicación en tiempo real con un médico de emergencia que vaya viendo lo que está ocurriendo con un paciente. Son varios los puntos que hay que fortalecer en relación a las emergencias en la provincia, tomarlas devuelta con seriedad y pasión", argumentó.

Sobre la posibilidad de que en unos meses se encuentre en el cargo que hoy ocupa Andrea Peve, expresó: "No sé si ese va a ser el lugar que Rolo va a definir para mi. Creo que tengo una gran capacidad de trabajo y de resolución. Si comparamos con un partido de fútbol y yo me tengo que ubicar en la cancha, no voy a estar de arquera ni de defensora. Soy delantera. Si Rolando necesita un jugador de las características mías en ese cargo, voy a estar. De lo contrario, estaré donde la gente definió que esté: en la Legislatura".

"La verdad es que todavía no lo hemos hablado y todavía falta tiempo. Hay que ver qué provincia nos dejan en esta transición para ver cómo nos paramos el 10 de diciembre", concluyó en forma cautelosa.