Tras más de 120 días, Loncopué tiene un caso de coronavirus

El vecino habría ingresado el pasado viernes a la ciudad tras regresar de Tucumán, donde había viajado para visitar a su mamá, quien padece una enfermedad. A su vuelta, el hombre tuvo síntomas y se le realizó el hisopado, que este miércoles dio positivo.

Según el intendente de Loncopué, Walter Fonseca, el hombre se encontraba realizando el aislamiento correspondiente junto a su familia, su esposa y su hija de cuatro años, por lo que no habría riesgo de contagios por fuera del círculo familiar.

"Anoche me escribió este hombre y me dijo que estaba a disposición y me dio la tranquilidad de que habían hecho el aislamiento correspondiente, así que si fue un caso de otra provincia debería estar cincunscripto a su hogar. Ya me lo había dicho Salud pero me dejó bastante tranquilo escucharlo de su boca", reconoció Fonseca en diálogo con LM Neuquén, quien precisó que el hombre "está viviendo en Loncopué ahora por razones de trabajo".

El pasado 15 de mayo, el Ministerio de Salud de la Provincia confirmó que la localidad dejó de ser considerada de transmisión en conglomerado de coronavirus, luego de que no se registraran nuevos casos en los últimos 28 días. En esa localidad, en total, se registraron 34 contagios y dos fallecimientos.

El 5 de abril se conoció oficialmente el primer positivo en la localidad y en pocos días, los contagios se dispararon por lo que el Comité de Emergencias de la Provincia resolvió blindarlo para evitar la expansión de los casos.

Fonseca afirmó que, si bien notaban el avance del virus hacia las localidades del interior de la provincia, casi no estaba en los planes que se pueda registrar un nuevo caso a partir de un viaje a otro lugar del país.

"Pensábamos que el virus podía entrar por las personas esenciales, de salud, de la municipalidad, de la Policía. Y entró por una persona que no teníamos pensado. Teníamos más posibilidades de que entre por lugares de transmisión comunitaria a que nos entre por el norte, pero según la palabra de esta persona hicieron el aislamiento y no debería haber un brote de contagios", explicó el intendente.

En cuanto al estado de salud del hombre, afirmó que "no tiene ningún síntoma en este momento, pero tuvo un poco de fiebre".