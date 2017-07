Tras robar en una casa, patachorros huyen en un taxi

El hecho ocurrió el 7 de julio, cerca de las 10, cuando Silvina Escudero y su marido se encontraban en el trabajo.

“Mi hermana, que vive al lado me llamó para avisarme que me habían robado y que se fueron en un taxi”, reveló la mujer a LU5.

El escenario que encontró cuando llegó a la casa fue la puerta principal destruida a patadas. “Me llevaron el televisor que tengo que seguir pagando, una tablet, una play, ropa, zapatillas y hasta se llevaron los botines de mi marido y me dejaron un par de zapatillas de ellos”, contó la mujer.

Si bien se hicieron peritajes en el lugar, la familia damnificada hasta la fecha no tiene novedades.

Escudero es auxiliar de servicio en una escuela, pero eso no le impide suponer que “la Policía podría haber solicitado al Municipio qué taxi estuvo en el barrio a esa hora ese día”. “¿Acaso no tiene GPS?”, expresó.

Preocupada por la situación, la mujer se acercó a la Comisaría 18 el lunes y pasó un mal rato. “Yo le preguntaba al efectivo si habían tenido alguna novedad de mi caso y el hombre ni siquiera me miraba y me dijo ‘todavía no hay nada’. Ni un poco de respeto por una víctima tienen”, concluyó Escudero.