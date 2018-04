Con el regreso de Fabián de Souzza a la gerencia de programación de la señal después de su salida de la cárcel, comenzó a rumorearse la reformulación de la grilla con la vuelta de, entre otros, el periodista uruguayo. Y antes de ayer, ese rumor casi se convirtió en confirmación según un artículo firmado por Ernesto Ise en el diario Perfil.

El retorno del conductor se daría en dos etapas: el 1º de mayo tendrá un espacio destacado como columnista en El Diario, el ciclo que tenía antes de que fuera despedido. Luego viajará a Rusia para cubrir el Mundial junto a Diego Maradona en un programa de Telesur y el 2 de julio encabezará nuevamente el noticiero diario de la tarde.

Otro que confirmó la noticia fue el periodista de Crónica ,Leo Arias, quien aclaró que el regreso de De Souzza y Víctor Hugo a C5N no incluye al periodista Roberto Navarro, quien protagonizó la primera salida escandalosa de la señal.

Embed Confirmada la vuelta de VHM por ahora hay que decir que Navarro NO está en los planes de De Souza. Pero..... — Leo Arias (@LeoAriasPrensa) 20 de abril de 2018

Victor Hugo se hizo eco de los rumores y confirmó que hubo charlas con las autoridades de C5N y que le gustaría regresar a la señal televisiva a la que brindó una entrevista, justamente, este fin de semana. El relator tuvo un mano a mano con Julieta Camaño, periodista y pareja de De Suzza, en su ciclo Right Now.

“Previsible. Me comunicaron que me han despedido de @C5N. Emocionadamente gracias a todos dentro y fuera del canal que me regalaron 1 año y medio de felicidad profesional. ¡Viva la libertad de expresión!”. Así Víctor Hugo Morales escribió y comunicó en su cuenta de Twitter su alejamiento forzado de C5N, el viernes 17 de noviembre minutos después de las cuatro de la tarde.

El despido del periodista uruguayo no fue el único que la emisora tuvo en lo que se entendió como el inicio de una etapa de atomización de espacios críticos u frontalmente opositores a la gestión macrista. Igualmente esa señal solo mantuvo el ciclo diario de Gustavo Sylvestre y en marzo de este año le dio un programa semanal a Alejandro Bercovich, Brotes verdes.

En el caso de Víctor Hugo Morales, su salida de C5N no había causado para él sorpresa alguna. Después que en enero de 2016 lo dejarán sin aire en Radio Continental –donde tenía dos ciclos, La mañana y Competencia – a minutos de comenzar su programa matinal, el periodista intuyó –y así lo dio a entender en muchas ocasiones– que sus días televisivos estaban contados.

Sin aire en ambos medios, Morales trasladó su ciclo La mañana a AM750, una señal del Grupo Octubre del sindicalista Víctor Santamaría, y su nueva pantalla fue a través de la plataforma digital de ElDestape.web, de Robero Navarro.

