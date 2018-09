Tratan una norma para cobrarles a las iglesias los tributos

El proyecto de ordenanza hace hincapié en que, a través de estos mecanismos de financiación estatal, se convierten las cuestiones del orden privado (creencias religiosas) al orden público, lo que las coloca por encima del conjunto de la sociedad “con sus propias leyes, valores y métodos, que adquieren así una predominancia fundamental para imponerse”.

Jure se apoya en el artículo 3 de la Constitución Provincial, que establece que Neuquén “es una provincia indivisible, laica, democrática y social”, para justificar la eliminación de las exenciones impositivas a las entidades y considera que la iniciativa tiene “un sentido claramente democrático”.

El proyecto señala el rol protagónico que tuvieron las iglesias católica y evangélica en el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, donde se manifestaron en contra, para graficar la influencia que tienen sobre la sociedad gracias a que el Estado las financia. Destaca que históricamente tuvieron un papel fundamental en el “sometimiento de la mujer y en la sumisión de esta a la obligación de procrear (…), ejerciendo así una potestad sobre el cuerpo y la vida de las mujeres que no le corresponde, privándolas de la libertad de decidir”.

En la última sesión de la comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuentas del Concejo Deliberante, los ediles se llevaron una ingrata sorpresa cuando faltaron los responsables de Culto de la Municipalidad, Norman Vera, y de la Provincia, Germán Cazeneuve, que habían sido citados para brindar detalles sobre el financiamiento de las religiones. “Los convocados no aparecieron. Si me tenían que casar, me dejaban plantada”, ironizó Jure.

La invitación tenía como objetivo que los funcionarios presentaran informes que detallen cuánto le significa al Estado financiar las iglesias y cuánto reciben mensualmente. “Resulta que Vera estaba de licencia y Cazeneuve no justificó su faltazo ni avisó previamente”, contó con indignación la concejal del Frente de Izquierda.

También apunta a los terrenos

El proyecto también contempla expropiar aquellos espacios que la Municipalidad y la Provincia les otorgaron a las entidades religiosas, ya que consideran que este derecho se les niega a miles de familias.

“Del mismo modo que (el Estado) otorga tierras mientras miles de familias no acceden ni a un loteo social o se encuentran judicializadas, o han sido desalojadas con represión”, explicó la concejal Jure.

