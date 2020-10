"Trato de pensar al paciente como si fuera un familiar"

Parada nació hace 41 años en Neuquén, a los 6 años se fue con su familia a vivir a Aluminé. Estudió medicina en Córdoba y cuando se recibió decidió volver en 2003 para hacer la residencia de Medicina General en el Hospital Bouquet Roldán y luego la Especialidad en Medicina de Emergencias en Buenos Aires. Desde hace diez años trabaja en el servicio de Emergencias del Hospital Castro Rendón como especialista en Medicina de Emergencias.

Sobre su especialidad, que también llaman Emergentologia, explica que “somos especialistas en todas las patologias agudas que ponen en riesgo de vida a los pacientes, atendemos pacientes graves, ya sean por traumas, infartos o paro cardíaco”.

Gabi-Parada-Enfermera.jpg

Confiesa que a siete meses del comienzo de la pandemia todo el personal de salud siente el cansancio físico y emocional. “Venimos trabajando sin descanso desde marzo, organizando nuestro servicio, capacitándonos, simulando y preparándonos para la situación que estamos atravesando”. Pero subraya que no es sólo el estrés y el cansancio por las largas horas de trabajo, sino también los cuidados que tienen al terminar su labor. Por eso advierte que “cuando uno evalúa un pacientes sospechoso o con coronavirus confirmado al sacarte el equipo de protección es donde más cuidado hay que tener para no contaminarse. Y el cansancio, muchas veces, puede jugarte una mala pasada”.

No puede precisar cuántas horas por día trabaja, sabe que son “muchas” y a esto le suma las guardias los días de semana y fines de semana de 24 horas. “Hago entre ocho y nueve guardias por mes tanto en el servicio de emergencias y en la unidad Covid”, aclara.

Sigue viendo con “tristeza y preocupación” a quienes no toman las precauciones para no contagiarse o los que niegan la existencia del virus, o los que hacen reuniones sociales o familiares. “Creo que tiene más que ver con el cansancio de una cuarentena tan larga y pensar que a ellos no les va a pasar o que a nadie de su familia les va a pasar”, explica.

Gabi-Parada-Enfermera-(7).jpg

Cuenta que cuando llega a su casa difícilmente pueda olvidarse de lo vivido en el hospital. Sobre todo piensa en la soledad “con la que transitan los pacientes que son internados en las unidades Covid; pienso en que cuando fallece un paciente lo hace en soledad sin la familia que lo pueda despedir, y eso me da mucha tristeza”.

Ese sentimiento la lleva “a pensar y atender al paciente como si fuera un familiar mío”. Comenta que hace unos días, minutos antes de poner en un respirador a un paciente empezó a sonar el teléfono con una videollamada de sus familiares. La especialista no lo dudó: “atendí, los dejé que hablen y luego la hija me lo agradeció”, cuenta. “Cosas como esas son las que uno guarda en el corazón y por las que seguimos adelante”, subraya.

Gabi Parada Enfermera (3).jpg Las marcas en la cara de Gabriela Parada por el uso de las máscaras de protección.

Tristeza por los compañeros contagiados

“Ver compañeros que se van contagiando me entristece mucho por eso no entiendo a la gente que va a reuniones sociales o los que caminan en grupos por los parques de la ciudad sin barbijos, que van tomando todos del mismo mate o botella. Siento que son egoístas con los que realmente se cuidan”, dijo Gabriela Parada, quien recomendó seguir con el distanciamiento social. Y lamentó que no ve a su familia desde marzo y que no sabe cuándo los verá.