Milagros (9), Agostina (11) y Malena (11), acompañadas de su profesora Mónica Centeno Rascovich, obtuvieron el primer puesto en la categoría de contemporáneo, donde compitieron con unos 560 grupos de países de todo el mundo.

El "All Dance World" se realiza todos los años y se compite por categorías que se dividen según las distintas disciplinas de baile. Poder participar del evento no es fácil: primero se hace una selección provincial y, luego, se compite nacionalmente para poder participar del evento mundial. Milagros, Agostina y Malena no sólo superaron todas esas instancias sino que en el evento obtuvieron el primer puesto, compitiendo contra países como Portugal, Estados Unidos, Perú, Paraguay, México, Trinidad y Tobago, entre otros.

bailarinas.jpg

"Hubo un nivel muy alto. No sé si pensamos que no íbamos a ganar, pero tampoco me imaginé un primer puesto, porque teníamos competidoras muy fuertes", contó la profesora Mónica Centeno Rascovich, cuya academia lleva su nombre.

"Fue mucho esfuerzo, muchas horas de ensayo, plata en vestuario, en el viaje. Sin el apoyo de los padres no podría haber sido posible. Ensayábamos sábados, domingos, a la mañana temprano, a la noche. Nuestro objetivo no sé si era ganar pero sí dejar bien representado al país y a la provincia", contó con orgullo la profe.

Sin dudas, un logro que no hubieran podido alcanzar sin dedicación, pasión y entusiasmo.