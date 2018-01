El grupo de mujeres había alquilado dos cabañas dentro del complejo. Llegaron el sábado y se fueron el domingo. El último día, en la pileta del camping, un bañero del lugar se acercó a ellas y les pidió que dejaran de “besarse y tocarse” porque otras personas habían presentado quejas. “Hoy en el Camping Supeh, en Oliveros nos vinieron a decir exclusivamente que no nos tocáramos (entre mujeres) porque era un lugar ‘familiar’, que ‘respetaban’ las elecciones de cada uno pero que teníamos que ‘respetar’ nosotras también, ¿¿a la gente bien??”, posteó en Facebook Victoria, una de las mujeres.

“Aclaro (aunque no sea necesario y es molesto) que no fue más que el mismo beso y abrazo que se dieron las parejas heterosexuales, a las que no les dijeron nada”, agregó. Victoria dijo que contactaron al área de Diversidad Sexual provincial y hoy realizarán la denuncia. “La idea nuestra es dar a conocer esto y que se respeten los derechos de cada uno”, dijo. El camping minimizó la denuncia. “Para nosotros no pasó nada, sólo hubo una queja y se lo informamos a las mujeres, como hacemos cuando alguien pone música fuerte o cuando alguien tiene un perro sin bozal”, dijo uno de los encargados.