Triunfazo de Racing para volver a tomar distancia

Con este resultado, Racing suma 33 puntos, sin deber ningún partido, y se aseguró terminar el año como puntero de la Superliga, mientras que Talleres hace seis cotejos que no gana.

La figura del partido fue el capitán Lisandro López, quien marcó un doblete para una muy buena actuación del equipo de Eduardo Coudet frente a un rival que se acordó tarde, recién en los últimos quince, de ir por más.

Racing redondeó buenos rendimientos en Jonatan Cristaldo, Centurión (hizo el primero) y Matías Zaracho y sigue a paso firme mirando a todos desde arriba.

Los de Avellaneda se fueron 2-0 arriba al descanso y lo tenían controlado, superando en todos los aspectos del partido a los locales. En el complemento, Licha continúo con el gran nivel demostrado en la primera parte y, a los cinco minutos, completó su doblete con un buen remate que se coló por el palo derecho de Herrera.

Contundencia

El 3-0 parecía definitivo, pero sobre el final Racing se durmió y Talleres aprovechó para descontar gracias a un tanto de Junior Arias a los 26 minutos tras un error del arquero Javier García, quien dejó un rebote largo para que aproveche el delantero de los cordobeses.

Así, los tres puntos se fueron en la valija de los visitantes, que ahora se ubican en la cima de la tabla de posiciones con 33 unidades, a cinco de Atlético Tucumán, su más inmediato perseguidor.

A la Academia además le jugó a favor que el resto de los que quieren darle pelea no sumaron de a tres. Atlético Tucumán lo perdonó hace un par de días, al perder la chance de superarlo en la tabla de posiciones y ayer, en el mismo horario, Huracán vencía a Defensa y Justicia y se arrimaba pero el Halcón se recuperó a tiempo para empatar el juego y dejar al equipo del Chacho Coudet cortado en la cima de la tabla.

El Globo y el Halcón igualaron por 1-1 anoche en el Ducó.

El Halcón salvó su invicto en el final y le empató al Globo

Huracán no pudo hacerse fuerte de local y sumar tres puntos muy valiosos en su objetivo de dar pelea por el título de la Superliga. El Globo derrotaba a Defensa y Justicia con gol de Lucas Gamba y lo alcanzaba en la tabla, pero el Halcón consiguió empatarlo en el minuto 89 con un tanto de Lisandro Martínez, salvó su invicto y sigue tercero, a seis puntos de la cima.

En otro de los duelos, Vélez venció como local por 2-0 a un Rosario Central alternativo antes de la final de la Copa Argentina ante Gimnasia que disputará el jueves, y sigue metido en la pelea por las copas. Lucas Robertone y Thiago Almada marcaron los goles de El Fortín, que está quinto. Los hinchas ovacionaron al DT Gabriel Heinze.

Con dos goles de Palacios Alvarenga, San Martín de San Juan se impuso a Unión de Santa Fe por 2 a 0 y alcanzó en los promedios a San Martín de Tucumán (si el torneo terminara hoy, jugarían un desempate para ver cuál desciende).

Godoy Cruz ganó en Victoria por 3-1 y complicó un poco más a Tigre. Los goles los hicieron el Morro García -dos- y Ángel González. Federico González marcó para el Matador. El Tomba está en zona de clasificación a la Sudamericana.

“Si crecen las individualidades, crece lo colectivo”

El director técnico de Vélez Sarsfield, Gabriel Heinze, valoró el triunfo 2-0 ante Rosario Central y elogió una vez más la actuación de sus dirigidos. El equipo de Liniers se puso a nueve puntos de Racing.

“Yo no soy quien para sacarle el sueño a nadie. No me olvido del camino que hemos pasado. Se han ganado tres puntos importantes, era un partido complicado y estos chicos leyeron muy bien el segundo tiempo”, comentó el entrenador en conferencia de prensa desde Liniers.

Y agregó: “Tenemos que corregir y comprender esos minutos después del gol. Si crecen las individualidades, crece lo colectivo. Tenemos que seguir creciendo”.

“Un entrenador es bueno gracias a los jugadores. El presente de Vélez es por ellos. Hay que crecer y creer”.