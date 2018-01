Trotta define el once tras el último amistoso

Fue empate sin goles en La Chacra ante Argentinos del Norte de General Roca, en el primero de los bloques de fútbol en el que ambos alinearon mayoría de titulares. El segundo partido fue victoria 2 a 1 para el Rojo con goles de Guido Abayian y Enzo Stefanelli para el local, y de Alfredo Troncoso, ex Deportivo Roca, para la visita.

Repitió el equipo

Diego Trotta volvió a poner en cancha a los mismos once que estuvieron en el primer amistoso con Maronese y que se perfila para estar ante Ferro. El DT todavía no cuenta con Manuel Berra, Lautaro Villegas ni Víctor Manchafico, todos en período de recuperación por diferentes dolencias, por lo que se perderán el duelo del viernes.

De la misma forma, la idea es no arriesgar a Iván Marcolini, que trabaja diferenciado para retomar su mejor versión física.

Es por eso que tendrán minutos con Ferro jugadores que no tuvieron demasiado rodaje en la primera fase, como el arquero Ceferino Arregui, el lateral Javier Solís o el propio Lalo Porra.

Así, el probable once sería con Arregui, Solís, Facundo Dehais, Joan Artaza, Leandro Domini; Mario Ávila, Martín Ramos, Marcos Vergara, Orlando Porra, Enzo Petretto, Mauricio Villa.

El equipo que dirige Fabián Pacheco, que aparece como uno de los posibles animadores del próximo Federal C, contó con la presencia de los ex Pacífico Gabriel Parroni y Agustín Midolini y con otros dos refuerzos de jerarquía, como Alejandro Monsalve y Alexis Villacorta. Los once que sacaron un positivo empate en La Chacra fueron Guillermo Navarro, Miguel Moraga, Midolini, Joaquín Alderete, Villacorta; Franco Uribe, Alexis Cire, Alejandro Monsalve, Ulises Romero, Gabriel Parroni y Pablo Macsad.

En el segundo turno, cuando el Rojo se impuso 2 a 1, Trotta alineó a Andreoni; Doglioli, San Martín, Clemente, Cataldi, Vivanco, Vázquez, Nahuel González; Reynoso y Abayian.

A partir de hoy ya prueba el sintético

El plantel de Independiente comenzará a entrenarse en la cancha de Atlético Neuquén, campo de juego de césped sintético que será el terreno donde enfrentará este viernes por la noche a Ferro de General Pico. La vuelta está pautada para el martes 23 en suelo pampeano.