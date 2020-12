Trump: "Hasta Afganistán tiene mejores elecciones"

“Tenemos una prueba absoluta, pero ellos no quieren verlo”, continuó el republicano, quien en realidad no presentó ninguna prueba que demostrara fraude en algún estado. “Si tenemos elecciones corruptas, no tenemos país!”, agregó. Trump , que según fuentes cercanas intentará volver a la Casa Blanca en las presidenciales de 2014, insistió en que “si un candidato presidencial demócrata tuviera una elección amañada y robada, con pruebas de tales actos a un nivel nunca antes visto, los senadores demócratas lo considerarían un acto de guerra y lucharían hasta la muerte”.