Trump publicó un video en el que dijo que está "mejor"

Este cruce de declaraciones generó una gran tensión e incertidumbre alrededor de la salud del presidente norteamericano, quien desde el viernes a la tarde está internado luego de que se confirmara que era positivo de Covid. Cabe recordar que Trump, quien está en plena campaña electoral de cara a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, tiene 74 años, por lo que es considerado un paciente de riesgo.

De acuerdo a los médicos, ayer el mandatario se encontraba “muy bien”, sin presentar fiebre ni necesidad de recibir asistencia de oxígeno. Igualmente, permanecerá en el hospital para su tratamiento contra el coronavirus y mejor control. “No tiene fiebre hace 48 horas, por lo que somos optimistas”, había anunciado el jefe del equipo médico presidencial, Sean Conley, en conferencia de prensa, destacando que el presidente no tiene dificultades para respirar o caminar.

En su mensaje grabado, se pudo advertir efectivamente que Trump no se mostró agitado al hablar más allá de su semblante cansado y la voz afectada por la enfermedad.

Las declaraciones de Meadows habían puesto tensión a la jornada, cuando indicó que “aún no estamos en un camino claro hacia su completa recuperación”. Incluso, fuentes citadas por The New York Times coincidieron con que Trump había tenido dificultades para respirar el viernes (por eso lo internaron) y que su nivel de oxígeno en sangre había caído.