Trump se bajó del debate virtual: "Es ridículo"

"No es aceptable. No voy a hacer un debate virtual, no voy a perder el tiempo, eso no es un debate, delante de un ordenador es ridículo", dijo Trump en la cadena Fox Business, solo unos minutos después de que la Comisión de Debates Presidenciales anuncie la modalidad no presencia del debate. Según consideró Trump, un encuentro virtual no es aceptable y “no perdería su tiempo” en un evento de ese tipo.