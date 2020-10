TSJ dispuso asueto en la Justicia mientras define cómo sigue

“Fue una medida que tomamos anoche (lunes) los integrantes del Tribunal, de forma excepcional, porque no teníamos en claro el funcionamiento de las profesiones liberales. Si los abogados podían circular o no por las calles”, explicó Moya en declaraciones a LU5 .

Sostuvo que el asueto o eximición “es para toda la provincia” dado que “tenemos código unificado de plazos, apelaciones y presentaciones que es muy difícil de coordinar. Nuestras medidas son uniformes. Según trascendió este martes, las autoridades judiciales analizan cuál iba a ser la adaptación a las nuevas disposiciones.

Señaló que “está liberado el ejercicio de la profesión” tras conocer el DNU 792/20 y la resolución ministerial 38/20 de la provincia de Neuquén, donde quedó establecido que las personas de las profesiones liberales, como los abogados, podrían circular como peatón, pero no en transporte público o en vehículo motorizado.

“Consecuentemente, vamos a seguir prestando el servicio, como lo estamos haciendo hasta ahora, de forma restringida. Tratando de informatizar y circulando nuestros trabajadores de forma rotativa como lo hicimos a la fecha”, aseguró.

Moya recordó que no todo el personal judicial concurre a sus lugares de trabajo. En adhesión a las medidas nacionales, un 20% de los trabajadores del ámbito judicial no concurren nunca a trabajar ya sea por ser padres de familia por ser padre de familia o por ser persona de riesgo. Otro 20% concurre diariamente a su despacho, y otro 20% que concurren algunos días y otro, no.