Turkmenistán combate la pandemia prohibiendo la palabra "coronavirus"

Si no se habla de ello, no existe. Esa es la consigna que defienden a ultranza las autoridades de Turkmenistán para combatir el brote del Covid-19 que araña el millón de infectados en todo el mundo y un total de 48.320 muertos. Según denunció la organización Reporteros sin Fronteras, el gobierno de Gurbanguly Berdymukhamedov prohibió la palabra “coronavirus” y que censura cualquier información al respecto. Además la policía tiene la orden de detener a todo aquel que es escuche hablar sobre el tema en la calleo que use barbijo.