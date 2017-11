Tuvo gemelos de 2 padres

Por esto trabajó con una agencia de alquiler de vientres en San Diego, Omega Family Global, y se le asignó una pareja de China, donde el uso de madres sustitutas es ilegal. A cambio del implante de un único embrión masculino recibió 30 mil dólares más gastos. Las sorpresas comenzaron a llegar después.

En abril de 2016 se hizo la intervención, pero seis semanas más tarde, durante una ecografía, su médico le dijo: “Bueno, definitivamente veo que hay otro bebé”. La mujer no lo podía creer. “La posibilidad de una división de embriones es muy pequeña, pero sucede”, le dijo el médico, para quien esa división significaba que el segundo bebé era un gemelo idéntico al primero. Pero no fue así. La mujer recibió 5 mil dólares adicionales por el segundo hijo y dio a luz por cesárea en el hospital de la comunidad de Riverside. Aunque nunca vio a los bebés, le mostraron una foto de los recién nacidos y entonces ella sospechó.

“Me di cuenta de que uno era mucho más pequeño que el otro. Obviamente no eran gemelos idénticos”, declaró. Entonces un examen de ADN confirmó que el segundo nene no era un gemelo del embrión implantado, sino un hijo biológico de su esposo. “No sé cómo describirlo. Nos derrumbamos, no entendíamos cómo había pasado”, agregó. Luego de algunos problemas legales, de muchas idas y vueltas, la pareja pudo recuperar a su bebé en febrero de este año.

Para rematarla, Allen le dijo a The New York Post que su esposo y ella no tuvieron “relaciones sexuales hasta que fueron autorizados por el especialista de fecundación in vitro”, quien también les recomendó el uso de preservativos. De este modo, el extraño fenómeno puede haber incluido otro hecho poco frecuente: la falla de un preservativo.

Extraño: Después de meses, la mujer pudo recuperar al segundo bebé, concebido con su marido.

A la ciencia le cuesta explicarlo

Sobre el particular fenómeno, el profesor de biología de la Universidad de Harvard, David Haig, explicó lo siguiente: “Al fenómeno que se produjo en este caso se lo denomina técnicamente como superfetación”. Y enseguida agregó: “La superfetación generalmente se define como quedar embarazada cuando la madre ya está embarazada”. Entonces, el profesional intentó buscar una situación parecida en el pasado. “Recuerdo haber leído el caso de unos gemelos que fueron dados a luz en momentos distintos”, agregó. Pero en aquel caso, “la madre llegó hasta el doctor con dolor abdominal. El médico le dijo que estaba en trabajo de parto y ella dijo que no podía ser, porque había parido hacía un mes”. Sin embargo, ese caso es un poco la mezcla de dos situaciones. “No creo que los ‘gemelos’ sean de edades gestacionales diferentes, pero son concebidos por hombres distintos y tienen también madres distintas”, agregó.