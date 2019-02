Tuvo un ACV en Tailandia y le falta plata para volver

Tampoco obtuvo ayuda de funcionarios nacionales ni de la Ciudad de Buenos Aires, donde residen ambos. El señor explicó que finalmente la alternativa elegida es tomar un vuelo comercial que, sin embargo, tiene también un costo elevado. “(Albinatti) Tiene deficiencia de oxigeno y por eso necesita para viajar la asistencia de un medico y una enfermera, y viajar en primera clase de una aerolínea comercial”, contó. “(Además de sus pasajes) Implica pagar el pasaje de ida y vuelta al médico y la enfermera, cambiar el de ella a primera clase. Todo eso sale 20.000 dólares, que no tengo”, sostuvo Mariscotti.

En contraste con el caso del tucumano Maximiliano Conca, quien sufrió un paro cardíaco mientras estaba de vacaciones en Chile y tuvo que cancelar una deuda cercana a los $700.000, Albinatti había contratado un seguro médico en el exterior. No obstante, debido a que tiene 70 años, el seguro cubrió los primeros u$s 60.000. Pero los gastos totales al día de la fecha exceden el monto por USD 70.000. A su vez, Mariscotti informó que llegó a un acuerdo con las autoridades del hospital para financiar su deuda, pero que estas lo exhortaron además a presentar “una propuesta válida de cómo se pueden cubrir” los u$s 20.000 del vuelo antes del lunes, bajo apercibimiento de trasladar a su esposa a un hospital público.

Sin embargo, el hombre señaló que todos estos establecimientos “están saturados debido a la gran demanda que hay”. “Si no consiguen cama, no sé qué van a hacer”, concluyó.