Twitter toma medidas contra las fakes news

Los especialistas entienden que el objetivo de Twitter es mejorar la conversación de los usuarios y evitar que existan prácticas que ensucien la comunicación en la red social como los grupos de presión organizados que posicionan temas o los trolls programados para reaccionar ante ciertos personajes e ideas.

En el horizonte no tan lejano están nada menos que las elecciones en EE.UU. y hoy está en plena vigencia el coronavirus. Twitter pisa el acelerador para que no se note que está llegando tarde. Y sabe que debe hacer un esfuerzo para controlar qué tipo de mensajes se lanzan de manera automatizada por grupos que manipulan el algoritmo de la plataforma y que, con un objetivo concreto, se alejan de las tendencias espontáneas que interesan a muchos y que son la razón por la que nació este espacio. A su favor juega que no tiene ningún tipo de censura, pero no alcanza.