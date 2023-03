Último primer día: balas de goma y piedrazos a una ambulancia del SIEN

“En ese transcurso, informaron que la madre de la menor (intoxicada con alcohol) estaría en camino y nos manifiestan que podría haber otro menor con herida de arma blanca. El móvil se acerca al lugar y comienzan a apedrearlo”, agregó la coordinadora.

El hecho tuvo lugar en el sector donde estuvo montado el escenario de la Fiesta Confluencia en la Isla 132. Indicó que como no encontraron al paciente, al supuesto herido de arma blanca, se retiraron. “Nosotros tenemos como premisa para trabajar contar con seguridad en la escena, si la escena no es segura no intervenimos. Ante esta situación la ambulancia se retiró del lugar”, explicó.

Respecto a la menor intoxicada, Obregón sostuvo que habría ingresado al hospital Castro Rendón por sus propios medios en compañía de su madre. Añadió que en horas de esta mañana no contaba con reporte que dé cuenta de atención de heridos por balas de goma.

La coordinadora atribuyó este incidente a “una situación social macro que no es específicamente contra el móvil”. Dijo que entiende que “cada vez hay menos respeto a las autoridades”.

Obregón advirtió que “el consumo problemático de sustancias va en aumento y es un problema grave de salud pública porque ocasiona otras tantas asistencias derivadas justamente de ese problema”.